Нардеп объяснил, почему не стоит верить данным букмекеров относительно выборов

Стоит скептически относиться к данным букмекерских компаний, которые принимают ставки на кандидатов в президенты, потому что, они не зарегистрированы в Украине и их данные весьма отдаленные от действительности. Такие результаты можно воспринимать на уровне сплетен.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Сергей Рудык.

Господин Рудык отметил, что скептически относится к данным букмекерских компаний, которые принимают ставки на кандидатов в президенты, потому что, они не зарегистрированы в Украине и их данные очень далеки от украинской действительности. В частности, он как член бюджетного комитета настаивал и пытался способствовать легализовать большую часть теневых доходов, которые получают букмекеры, лото и казино.

«Я оценил потенциальный доход на 2019 год в 5 миллионов гривен, хотя специалисты говорят, что могло быть 25-50 миллиардов, если брать за основу аналогичные виды бизнеса в Великобритании, Франции и США», – отметил народный избранник.

По его словам, результаты социологических опросов и букмекерских контор можно воспринимать на уровне сплетен. Господин Рудык уверен, на сегодняшний день любые анализы кандидатов в президенты, которые не зарегистрированы, с точки зрения нашей ужасной действительности являются малоперспективным делом. Он приводит пример кандидата, который имел все шансы стать депутатом, но не стал им.

«Я хотел бы привести пример одного известного политика в черкасских кругах, который в 2012 году баллотировался на выборах и выигрывал с отрывом в 14 тысяч голосов. Для депутатов-мажоритарщиков 14 тысяч голосов это огромный разрыв. Но выборы были признаны не действительными. Потом были повторные выборы, которые также закончились ничем. А после этого были выборы в 2014 году. Этот кандидат по базовым показателям выигрывал, но он не стал участником гонки, потому что ЦИК просто не зарегистрировал его. Фамилия этого политика Николай Булатецкий. Цена вопроса 50 тысяч долларов», – сказал Рудык.

К слову, букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin и принадлежит GVC Holdings PLC, котирующейся на Лондонской фондовой бирже, повысила ставки на победу Владимира Зеленского на предстоящих выборах президента Украины до 4,5 к 1 по состоянию на понедельник с 6,5 к 1 две недели назад.

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