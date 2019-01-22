На съезде «Батькивщины» Тимошенко использовала политическую программу Ляшко, – политолог

На съезд своей партии Тимошенко сделала ряд заявлений, которые под копирку переписаны по тематике Олега Ляшко. Она, возможно, думала, что помпезностью самого мероприятия сможет перекрыть те мысли, которые без капли стыда позаимствовала у Ляшка.

Такое мнение высказал политолог Владимир Цыбулько, сравнив выступления на съездах своих партий Олега Ляшко и Юлии Тимошенко, сообщает интернет-издание «Багнет».

«На съезд своей партии Тимошенко сделала ряд заявлений, которые под копирку переписаны по тематике Олега Ляшко. Она, возможно, думала, что помпезностью самого мероприятия сможет перекрыть те мысли, которые без капли стыда позаимствовала у Олега Ляшко. То есть штаб лидера Родины подло ворует идеи Ляшко», – заявил Цыбулько.

Эксперт отмечает ключевой тезис, которую Юлия Тимошенко скопировала из заявлений лидера «Радикальной партии».

«Предложив новую Конституцию с сокращением количества депутатов до 250, с возможностью их отзыва, Тимошенко демонстрирует, что ее команда не способна предложить чего-то своего. Ведь эта идея принадлежит Олегу Ляшко. К выступлению на съезде своей партии лидер «Батькивщины» не вспоминала о таких шагах. Они просто украли чужую идею», – отметил политолог.

Также Владимир Цыбулько рассказал о другие возможны копирования идей Олега Ляшко.

«Покупай украинское, платы украинцам – тема, которую давно продвигает Ляшко. Но на своем съезде Тимошенко также заявила, что будет добиваться развития производства в Украине и попытается снизить экспорт сырья, взамен на повышение экспорта готовой продукции. Газовые манипуляции просто превращаются в манипуляции информационные», – подытожил политолог.

Как сообщалось, председатель ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко являются лидерами президентского рейтинга в Черниговской области – их готовы поддержать 26,8% и 17,9% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

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