На Львовщине разоблачили следователя полиции, который за $12 тысяч обещал переквалифицировать статью

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке следователя одного из городских отделов Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что полицейский требовал от местной жительницы двенадцать тысяч долларов США. За указанную сумму чиновник обещал переквалифицировать действия женщины, которая незаконно хранила наркотики на менее тяжкую статью Уголовного кодекса. Деньги должны были перечислить на вновь созданный банковский карточный счет, к которому полицейский после транзакции должен был получить доступ онлайн», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после поступления средств на счет.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению противоправных действий чиновника полиции проводились под процессуальным руководством прокуратуры.

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