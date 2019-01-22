На границе Волыни и Ровенщины развернули несколькосотметровый флаг Украины

Символической акцией отметили День Соборности Украины сегодня, 22 января, на границе Волынской и Ровенской областей.

Об этом ИA ZIK сообщила участница мероприятия Наталья Ватащук.

По словам Натальи Ватащук, на мероприятие прибыли участники из Ровно и Луцка. Акция состоялась на административной границе между Волынской и Ровенской областями.

Активисты развернули несколькосотметровый флаг Украины, который протянулся от указателей областей.

«Сверху все снимали дронами», – добавила женщина.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.