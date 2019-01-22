вторник, 22 января, 2019, 12:21 Регионы
На границе Волыни и Ровенщины развернули несколькосотметровый флаг Украины
Символической акцией отметили День Соборности Украины сегодня, 22 января, на границе Волынской и Ровенской областей.
Об этом ИA ZIK сообщила участница мероприятия Наталья Ватащук.
По словам Натальи Ватащук, на мероприятие прибыли участники из Ровно и Луцка. Акция состоялась на административной границе между Волынской и Ровенской областями.
Активисты развернули несколькосотметровый флаг Украины, который протянулся от указателей областей.
«Сверху все снимали дронами», – добавила женщина.
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