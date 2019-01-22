live
Aнонси
Ігор Шевченко, юрист, кандидат в президенти у програмі Drozdov 22.01.19, о 20.00
Ігор Шевченко, юрист, кандидат в президенти у програмі Drozdov 22.01.19, о 20.00
22 января, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
22 января, вторник
Арсен Савадов, митець у програмі «Перші Другі» 23.01.2019 о 22:30
Арсен Савадов, митець у програмі «Перші Другі» 23.01.2019 о 22:30
23 января, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 22 января, 2019, 12:21 Регионы
На границе Волыни и Ровенщины развернули несколькосотметровый флаг Украины

Символической акцией отметили День Соборности Украины сегодня, 22 января, на границе Волынской и Ровенской областей.

Об этом ИA ZIK сообщила участница мероприятия Наталья Ватащук.

По словам Натальи Ватащук, на мероприятие прибыли участники из Ровно и Луцка. Акция состоялась на административной границе между Волынской и Ровенской областями.

Активисты развернули несколькосотметровый флаг Украины, который протянулся от указателей областей.

«Сверху все снимали дронами», – добавила женщина.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
день соборностиновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-22 13:59 :24