Мы поможем разваливать Российскую империю на Кавказе и Кубани, – комбат Червень

Украинские воины готовы помогать национальным образованием на Кавказе и Кубани, которые захотят отсоединиться от России. Мы готовы любой ценой помогать уничтожать Российскую империю.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Червень.

Гость программы подчеркнул: до 2014-го года украинцы были настолько разобщены, что это привело к потере территорий, и украинские граждане на захваченной земле взяли в руки оружие и начали убивать украинских воинов.

«Поэтому сегодня нам всем надо работать над тем, чтобы объединиться в этой ситуации», – подчеркнул Андрей Червень.

Он также ответил на вопрос ведущего, возможно, что земли России, которые когда-то принадлежали Украине, вернутся до ее нынешнего состава:

«Такую карту можно рассматривать. Но в том контексте, что Россия – враг Украины. Мы готовы воевать на территории России. Лишь бы ослаблять и разваливать эту империю. Используя для этого карты, проводя исторические параллели.

Лишь бы жители Кубани вспомнили свои исторические корни и хотели быть свободным национальным образованием. Мы им в этом поможем. Поможем с оружием», – заявил заместитель командира Украинской добровольческой армии.

Он добавил, что украинские воины готовы помогать национальным образованием на Кавказе и Кубани, которые захотят отсоединиться от России.

«Мы готовы любой ценой помогать уничтожать Российскую империю», – подчеркнул Андрей Червень.

Он добавил, что рассматривает такую возможность лишь теоретически.

«Я жду такого случая, чтобы это было осуществлено. Ведь пятый год у нас идет война. Каждый день погибает украинский воин. Я к этому отношусь очень болезненно. Я знаю цену прожитого дня для людей во Львове, Киеве и Харькове. Цена эта очень велика. Если бы не наши ребята, Российская империя была бы уже давно здесь вместе с нами», – подчеркнул гость программы.

Напомним, сегодня, 22 января в Украине отмечают День Соборности. Празднуют его в годовщину провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной республики 1919 года.

На своей странице в Facebook Президент Петр Порошенко написал, что опыт национально-освободительной борьбы и создания украинского государства начала ХХ века имеет еще один важный для нас измерение – теперь мы обязаны не повторить ошибки наших предшественников и сделать правильные выводы из уроков истории.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.