«Мы не забудем»: под консульством России во Львове требовали освободить пленных моряков

Возле Генконсульства России во Львове Всемирное движение патриотов Украины и «Объединение добровольцев» 22 января провели акцию в поддержку украинских моряков и военнопленных, которых с 2014 года незаконно удерживают в тюрьмах Российской Федерации.

Как сообщает корреспондент ИА ZIK, в акции приняли участие молодые активисты вместе с бойцами-добровольцами. Они зачитали свое заявление, расклеили на деревьях возле консульства плакаты, а также развесили там около ста символических желто-синих бумажных корабликов.

«Мы сегодня здесь собрались, чтобы показать, что мы поддерживаем и впредь будем поддерживать подобными акциями своих моряков и других военнопленных, которых РФ держит в плену», – заявил координатор гражданской обороны Объединения добровольцев Сергей Небельский.

«Это символический рисунок украинского корабля. Мы его показали в бутылке, так, будто он захвачен. И здесь российская рука, которая тянется захватить наши корабли и наши земли», – пояснил он содержание одного из плакатов.

Активисты сообщили, что таким образом приобщаются к флешмобу, который происходит по всему миру. В частности, различные акции с требованиями освободить пленных украинских моряков проводились в таких странах, как Швеция, Великобритания, Греция, Литва и Латвия.

«Мы хотим, чтобы в консульстве видели: мы не забываем о наших побратимах, которые сейчас находятся в плену в России и мы постараемся все сделать для их освобождения, чтобы они могли вернуться к своим семьям», – заявил боец гражданской обороны Объединения добровольцев Андрей Хома.

По словам участников акции, представители российского консульства во Львове на контакт с ними не выходили.

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