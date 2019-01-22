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вторник, 22 января, 2019, 22:30 Экономика
Межбанк закрылся укреплением гривны

22 января котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 – 27,82 гривны за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

  • Доллар США – 27,78 – 27,82 гривны;
  • Евро – 31,53 – 31,58 гривны;
  • Российский рубль – 0,4175 – 0,4184 гривны.

Напомним, сегодня, 22 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27,95.
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2019-01-22 23:12 :08