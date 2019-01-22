вторник, 22 января, 2019, 22:30 Экономика
Межбанк закрылся укреплением гривны
22 января котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 – 27,82 гривны за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
- Доллар США – 27,78 – 27,82 гривны;
- Евро – 31,53 – 31,58 гривны;
- Российский рубль – 0,4175 – 0,4184 гривны.
Напомним, сегодня, 22 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27,95.
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