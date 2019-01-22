Мэй: Великобритания отменяет плату для граждан ЕС, которые останутся в стране после Brexit

Великобритания отменяет плату в 65 фунтов стерлингов для граждан Европейского Союза, которые решили остаться в стране после ее выхода из ЕС. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Сообщает Politico, информирует Общественное телевидение.

Причиной решения об обязательной плату Мэй назвала беспокойство граждан ЕС. Она добавила, что всем, кто уже заплатил деньги за получение «постоянного статуса проживания, вернут деньги.

Politico отмечает, что около трех миллионов граждан ЕС, живущих в Великобритании, после выхода страны из ЕС ранее были обязаны подать заявку на получение «постоянного статуса проживания и заплатить 65 фунтов стерлингов.

Напомним, что 15 января депутаты парламента Великобритании отклонили соглашение о выходе страны из Европейского Союза, на которой настаивала премьер-министр Тереза Мэй. Следовательно Соединенное Королевство или оставит ЕС без соглашения, или отсрочит Brexit, или договариваться о новом соглашении или новые условия выхода.

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