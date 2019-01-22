Мартыненко: Великобритания имеет проблемы государственности

Вслед за требованиями Ирландии о независимости, референдум в Шотландии тоже имеет большие шансы на успех.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» говорил генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.

«У меня впечатление, что либералисты ждут пока «плод» упадет к их ногам. Возможно, он упадет вместе с Великобританией. Главная проблема – это их отношения с Европейским союзом. Это проблема для британской экономики, промышленности и т. д.», – говорит Александр Мартыненко.

Впрочем, генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина» считает, что значительно больше угроза целостности Великобритании.

«Главный вопрос – страховка. В случае выхода Британии без соглашения 29 марта, что будет с границей между Ирландией и Северной Ирландией? Я там был в позапрошлом году. Его там действительно не существовало. О нем напоминал лишь звонок в вагоне поезда», – комментирует Александр Мартыненко.

Однако против важной для ирландцев границы выступают юнианисты Лондона, обращает внимание генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина».

«Альтернативой этому является морской контроль на перевозках между Лондоном и Белфастом. Они считают, что это уже фактическое отделение Ирландии от Великобритании. Юнианисты в Северной Ирландии сейчас являются очень жесткой силой», – отмечает Александр Мартыненко.

Если возникнут вопросы о независимости Ирландии, следующей заговорит Шотландия, отмечает эксперт.

«При таких условиях референдум о независимости Шотландии имеет большой шанс. Поэтому эта история – это не только конфликт либералистов и консерваторов. Все превращается в общую проблему государственности Великобритании», – добавляет Александр Мартыненко.

Как сообщалось ранее, впервые референдум по выходу Великобритании из ЕС состоялся в июне 2016 года. Тогда решение поддержала незначительная часть избирателей.

Правительство Британии, которое возглавляет Тереза Мэй, утвердило детальные условия выхода из ЕС. Однако во время голосования 5 января 2019 года парламент Британии отклонил правительственный план.

Кроме того, после провального голосования за Brexit в Британии инициировали вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй.

Также напомним, что вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в британском парламенте план «Б» по выходу страны из Европейского Союза. Дебаты и новое голосование относительно выдвинутых предложений парламент проведет 29 января.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.