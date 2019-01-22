Любовь Янкив-Витковская: Затмение Луны влияет на состояние здоровья отдельных людей

В ночь на 21 января Луна получила оттенок ржавчины и выглядела больше, чем обычно. Это первое в этом году и одно из особых затмений Луны, которое еще называют «кровавая Луна». Лучше всего наблюдать за этим явлением в Северной и Южной Америках. В Украине его тоже было видно.

Об этом ИА ZIK рассказала председатель Львовского астрономического общества, кандидат физико-математических наук, доцент НУ «Львовская политехника» Любовь Янкив-Витковская.

«Затмение Луны и Солнца – двух крупнейших светил – это такие астрономические явления, которые очень привлекают внимание наблюдателей. С затмением Луны связано много романтических событий. Лунные затмения происходят потому, что Луна вращается вокруг Земли и в тот момент, когда Земля закрывает его своей тенью, он светит отраженным лучами солнца. В это время и происходит затмение Луны. Лунные затмения происходят реже, чем затмение Солнца. Они интересны тем, что затмение Луны можно видеть почти на всей планете», – рассказала Любовь Янкив-Витковская.

Она отметила, что астрономы, которые занимаются планетами, в частности, Луной определяют точное время затмения, следят, как это происходит. Ученые-медики установили, что во время лунных затмений и накануне них, наблюдается влияние на состояние здоровья людей, страдающих психическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Ученых астрономов, астрофизиков интересует Луна как место – плацдарм для последующих полетов на другие планеты. В этом смысле Луна является объектом научных исследований №1. За Луной наблюдают очень активно, в Украине тоже организована миссия полета на обратную сторону Луны. Китайские ученые уже высадили свой аппарат на обратной стороне Луны», – сообщила Любовь Янкив-Витковская.

По словам, Любовь Янкив-Витковской, Луна сейчас – это топовое место для наблюдений. Затмение интересное и обычным наблюдателям и ученым, для которых это своеобразная реклама научных знаний. Скажем, Христофору Колумбу, знания о затмениях Луны спасло жизнь, – когда он сказал об этом туземцам, они подумали, что он очень умный. Ребята, которые знают астрономию, легко могут увлечь своими знаниями девушек, рассказывая им разные легенды о Луне... А вот метеозависимые люди должны следить за состоянием своего здоровья. Даже можно попробовать провести такое исследование – как меняется состояние здоровья ваших близких во время затмения Луны.

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