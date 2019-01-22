Ледники Гренландии тают в четыре раза быстрее, чем в 2003 году, – исследование

Ледники Гренландии тают намного быстрее, чем считалось ранее, и, возможно, уже достигли «переломного момента», поскольку скорость потери льда в четыре раза больше, чем в 2003 году, свидетельствует новое исследование.

Исследователи утверждают, что все больше воды будет поступать из Гренландии в океан в течение летних месяцев, что еще больше будет способствовать повышению уровня моря, – информирует издание The Independent.

Ученые использовали данные НАСА и немецкого спутниковой миссии GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment), нацеленной на изучение гравитационного поля Земли и его временных вариаций, связанных, в частности, с процессами изменения климата, чтобы измерить изменения массы льда вокруг Гренландии.

Перед началом исследованием ученые знали, что Гренландия является одной из основных стран, связанных с повышением уровня моря – главным образом, через ее ледники.

Однако новые результаты указывают на то, что ученым необходимо более пристально следить за снежным покровом и ледниковыми полями острова.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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