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вторник, 22 января, 2019, 18:14 Общество
Киноакадемия объявила номинантов на «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Оскар».

Об этом передает «Громадське».

Номинантами на лучший фильм стали:

  • «Зеленая книга»
  • «Рождение звезды»
  • «Рим»
  • «Богемная рапсодия»
  • «Фаворитка»
  • «Власть»
  • «Черная пантера»
  • «Черный куклуксклановец»
«Богемная рапсодия» – байопик о лидере группы Queen Фредди Меркьюри. Главную роль в ленте сыграл Рами Малек – звезда сериала «Мистер Робот». В фильме рассказывают об истории создания культовой группы и рассказывают о жизни Меркьюри. Лента уже получила награду кинопремии «Золотой глобус» как лучший фильм.
 

«Зеленая Книга» – это американский драматический биографический фильм, который рассказывает историю путешествия по югу США известного пианиста Дона Ширли и его водителя, между которыми зарождается дружба.

«Власть» – комедийно-драматический фильм, основанный на реальных событиях о вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейни. Режиссером ленты стал Адам МакКей, который получил статуэтку «Оскар» в 2015 году за фильм «Игра на понижение». В главных ролях Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл, Сэм Рокуэлл.

«Фаворитка» – исторический байопик об Англии XVIII века и королеве Анне Стюарт (Оливия Колман). Роль ее кузины Абигейл сыграла Эмма Стоун, которая уже получила «Оскар» в 2017 году за лучшую женскую роль. В этом году Оливия Колман победила в номинации «Лучшая женская роль» (комедия или мюзикл) на кинопремии «Золотой глобус».

«Рождение звезды» – лента режиссера Брэдли Купера, который сыграл в нем и одну из главных ролей. Его герой Джексона Мейна музыкант-пьяница, который влюбляется в молодую певицу Эли, которую сыграла Леди Гага. Лента получила награду «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму.

«Рим» – черно-белый мексиканский фильм Альфонсо Куарона. В нем рассказывают об истории обычной семьи и ее служанки Клео. Они живут в Мехико в начале 70-х и становятся свидетелями студенческих волнений 1971 года, когда солдаты показательно расстреляли демонстрантов. Лента уже получила «Золотого льва» Каннского кинофестиваля – главную фестивальную награду.

Лучшую актрису будут выбирать среди:

  • Пихты Апарисио («Рим»)
  • Гленн Клоуз («Жена»)
  • Оливии Колман («Фаворитка»)
  • Леди Гаги («Рождение звезды»)
  • Мелиссы Маккарти («сможете ли вы меня простить?»)

Золотую статуэтку за лучшую мужскую роль могут получить:

  • Кристиан Бейл за фильм «Власть»
  • Брэдли Купер за «Рождение звезды»
  • Рами Малек за «Богемную рапсодию»
  • Уиллем Дефо за фильм «Ван Гог. На пороге вечности»
  • Вигго Мортенсен за «Зеленую книгу».

Лучшая женская роль второго плана:

  • Эми Адамс («Власть»)
  • Эмма Стоун («Фаворитка»)
  • Марина де Тавира («Рим»)
  • Реджина Кинг («Если бы Билл-стрит могла заговорить»)
  • Рэйчел Вайс («Фаворитка»)

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Магершала Али («Зеленая Книга»)
  • Адам Драйвер («Черный куклуксклановец»)
  • Сэм Эллиотт («Рождение звезды»)
  • Ричард Грант («сможете ли вы меня простить?»)
  • Сэм Рокуэлл («Власть»)

Церемония вручения наград Оскар 2019 состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля.
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