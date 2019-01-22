Киноакадемия объявила номинантов на «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Оскар».
Об этом передает «Громадське».
Номинантами на лучший фильм стали:
- «Зеленая книга»
- «Рождение звезды»
- «Рим»
- «Богемная рапсодия»
- «Фаворитка»
- «Власть»
- «Черная пантера»
- «Черный куклуксклановец»
«Зеленая Книга» – это американский драматический биографический фильм, который рассказывает историю путешествия по югу США известного пианиста Дона Ширли и его водителя, между которыми зарождается дружба.
«Власть» – комедийно-драматический фильм, основанный на реальных событиях о вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейни. Режиссером ленты стал Адам МакКей, который получил статуэтку «Оскар» в 2015 году за фильм «Игра на понижение». В главных ролях Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл, Сэм Рокуэлл.
«Фаворитка» – исторический байопик об Англии XVIII века и королеве Анне Стюарт (Оливия Колман). Роль ее кузины Абигейл сыграла Эмма Стоун, которая уже получила «Оскар» в 2017 году за лучшую женскую роль. В этом году Оливия Колман победила в номинации «Лучшая женская роль» (комедия или мюзикл) на кинопремии «Золотой глобус».
«Рождение звезды» – лента режиссера Брэдли Купера, который сыграл в нем и одну из главных ролей. Его герой Джексона Мейна музыкант-пьяница, который влюбляется в молодую певицу Эли, которую сыграла Леди Гага. Лента получила награду «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму.
«Рим» – черно-белый мексиканский фильм Альфонсо Куарона. В нем рассказывают об истории обычной семьи и ее служанки Клео. Они живут в Мехико в начале 70-х и становятся свидетелями студенческих волнений 1971 года, когда солдаты показательно расстреляли демонстрантов. Лента уже получила «Золотого льва» Каннского кинофестиваля – главную фестивальную награду.
Лучшую актрису будут выбирать среди:
- Пихты Апарисио («Рим»)
- Гленн Клоуз («Жена»)
- Оливии Колман («Фаворитка»)
- Леди Гаги («Рождение звезды»)
- Мелиссы Маккарти («сможете ли вы меня простить?»)
Золотую статуэтку за лучшую мужскую роль могут получить:
- Кристиан Бейл за фильм «Власть»
- Брэдли Купер за «Рождение звезды»
- Рами Малек за «Богемную рапсодию»
- Уиллем Дефо за фильм «Ван Гог. На пороге вечности»
- Вигго Мортенсен за «Зеленую книгу».
Лучшая женская роль второго плана:
- Эми Адамс («Власть»)
- Эмма Стоун («Фаворитка»)
- Марина де Тавира («Рим»)
- Реджина Кинг («Если бы Билл-стрит могла заговорить»)
- Рэйчел Вайс («Фаворитка»)
Лучшая мужская роль второго плана:
- Магершала Али («Зеленая Книга»)
- Адам Драйвер («Черный куклуксклановец»)
- Сэм Эллиотт («Рождение звезды»)
- Ричард Грант («сможете ли вы меня простить?»)
- Сэм Рокуэлл («Власть»)
Церемония вручения наград Оскар 2019 состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля.