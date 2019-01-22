Киноакадемия объявила номинантов на «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Оскар».

Об этом передает «Громадське».

Номинантами на лучший фильм стали:

«Зеленая книга»

«Рождение звезды»

«Рим»

«Богемная рапсодия»

«Фаворитка»

«Власть»

«Черная пантера»

«Черный куклуксклановец»

«Богемная рапсодия» – байопик о лидере группы Queen Фредди Меркьюри. Главную роль в ленте сыграл Рами Малек – звезда сериала «Мистер Робот». В фильме рассказывают об истории создания культовой группы и рассказывают о жизни Меркьюри. Лента уже получила награду кинопремии «Золотой глобус» как лучший фильм.

«Зеленая Книга» – это американский драматический биографический фильм, который рассказывает историю путешествия по югу США известного пианиста Дона Ширли и его водителя, между которыми зарождается дружба.

«Власть» – комедийно-драматический фильм, основанный на реальных событиях о вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейни. Режиссером ленты стал Адам МакКей, который получил статуэтку «Оскар» в 2015 году за фильм «Игра на понижение». В главных ролях Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл, Сэм Рокуэлл.

«Фаворитка» – исторический байопик об Англии XVIII века и королеве Анне Стюарт (Оливия Колман). Роль ее кузины Абигейл сыграла Эмма Стоун, которая уже получила «Оскар» в 2017 году за лучшую женскую роль. В этом году Оливия Колман победила в номинации «Лучшая женская роль» (комедия или мюзикл) на кинопремии «Золотой глобус».

«Рождение звезды» – лента режиссера Брэдли Купера, который сыграл в нем и одну из главных ролей. Его герой Джексона Мейна музыкант-пьяница, который влюбляется в молодую певицу Эли, которую сыграла Леди Гага. Лента получила награду «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму.

«Рим» – черно-белый мексиканский фильм Альфонсо Куарона. В нем рассказывают об истории обычной семьи и ее служанки Клео. Они живут в Мехико в начале 70-х и становятся свидетелями студенческих волнений 1971 года, когда солдаты показательно расстреляли демонстрантов. Лента уже получила «Золотого льва» Каннского кинофестиваля – главную фестивальную награду.

Лучшую актрису будут выбирать среди:

Пихты Апарисио («Рим»)

Гленн Клоуз («Жена»)

Оливии Колман («Фаворитка»)

Леди Гаги («Рождение звезды»)

Мелиссы Маккарти («сможете ли вы меня простить?»)

Золотую статуэтку за лучшую мужскую роль могут получить:

Кристиан Бейл за фильм «Власть»

Брэдли Купер за «Рождение звезды»

Рами Малек за «Богемную рапсодию»

Уиллем Дефо за фильм «Ван Гог. На пороге вечности»

Вигго Мортенсен за «Зеленую книгу».

Лучшая женская роль второго плана:

Эми Адамс («Власть»)

Эмма Стоун («Фаворитка»)

Марина де Тавира («Рим»)

Реджина Кинг («Если бы Билл-стрит могла заговорить»)

Рэйчел Вайс («Фаворитка»)

Лучшая мужская роль второго плана:

Магершала Али («Зеленая Книга»)

Адам Драйвер («Черный куклуксклановец»)

Сэм Эллиотт («Рождение звезды»)

Ричард Грант («сможете ли вы меня простить?»)

Сэм Рокуэлл («Власть»)

Церемония вручения наград Оскар 2019 состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля.

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