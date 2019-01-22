Каждому пенсионеру государство недоплачивает по 1000 грн в месяц, – эксперт

Сегодня правительство экономит на беднейших слоях населения – на пенсионерах.

Об этом заявил экономист Виктор Скаршевский в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Эксперт пояснил, что индексация пенсий с 1-го марта будет происходить не за стаж, а за официальную инфляцию, которая выросла до 9,8%.

«Индексация пенсии должен составлять 17,5%, но есть очень большой нюанс, а в частности то, что такое перечисление будет происходить только с марта. И получается так, что правительство фактически ворует у пенсионеров два месяца – январь и февраль.

Власть таким образом экономит деньги, и если перевести их в абсолютные суммы, то недоплата составит 12 миллиардов гривен, что должны индексировать за два зимних месяца 2019 года. И получается так, что правительство экономит на беднейших слоиях населения», – констатировал Виктор Скаршевский.

Если же проанализировать последние пять лет относительно того, происходила ли компенсация роста цен в размере пенсии, то, констатирует эксперт, таких мероприятий вообще не проводилось.

«Даже официальные заниженные цены Госкомстата с 2014 года выросли в 2,5 раза, а средняя пенсия выросла всего на 70%. То есть правительство залезло в карман каждого пенсионера и недоплачивает ему тысячу гривен в месяц», – подчеркнул Виктор Скаршевский.

Как сообщали, ранее министр социальной политики Украины заявил, что солидарная пенсионная система – единственный гарант выплат пенсий при любых экономических условиях.

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