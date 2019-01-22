Кадровые изменения в «Фокус Медиа». Главным редактором сайта focus.ua стал Алексей Газубей

Алексей Газубей

В январе 2019 года главным редактором сайта focus.ua стал Алексей Газубей, наиболее известный в медиа среде как шеф-редактор первого украинского таблоида «Блик». Также он работал заместителем главного редактора «КП в Украине» и газеты «Сегодня», главным редактором «Газеты Киевской» и «Газеты по-киевски».

Михаил Багинский, возглавлявший сайт с марта 2018 года, перешел на позицию шеф-редактора ресурса. Он займётся стратегическими вопросами развития сайта – кастомизации контента под запросы конкретного пользователя и его дистрибуции через новые каналы. Алексей Газубей будет отвечать за редакционную часть проекта focus.ua. «Перед Алексеем поставлена задача увеличить количество актуального и оперативного контента, не теряя при этом традиционных для Фокуса стандартов качества. Михаил сконцентрируется на стратегическом развитии focus.ua – дистрибуции контента, развитии бренда в социальных медиа, взаимодействии с поисковыми системами», – рассказала директор «Фокус Медиа» Виктория Калкатина.

«Все проекты Алексея переворачивали медиа среду Украины. Я надеюсь, что под его руководством сайт Фокус вернёт позиции одного из топовых по посещаемости ресурсов страны», – прокомментировал назначение главный редактор «Фокус Медиа» Евгений Гордейчик.

«Наша задача в том, чтобы оперативно предоставлять нашему читателю не просто новость, а удовлетворяющий его анализ, прогноз, экспертные оценки актуальных событий, выполненные при этом на высоком качественном уровне. Уверен, что и команде сайта, которая еще формируется, и сотрудникам печатной версии вполне по силам совместно это осуществить», – отметил Алексей Газубей.

«В 1996 году Билл Гейтс опубликовал колонку под заголовком «Контент – это король», в которой описал свое довольно оптимистическое видение развитие Интернета. Сегодня с ним мог бы поспорить Марк Цукерберг, выдвинувший своего претендента на престол по имени «алгоритм». Для СМИ эта борьба означает, что для привлечения и удержания читателей нужен не только высококлассный контент, но и хорошо налаженная система его распространения, созданием которой я и займусь», – рассказал о своих задачах Михаил Багинский.

Редакционная политика издания остаётся неизменной: Фокус и далее поддерживает стандарты качественной журналистики, предоставляя читателям объективную информацию, основанную на фактах и альтернативных мнениях. В приоритете редакции – аналитические материалы и объяснительная журналистика.

В данный момент идет процесс создания новой платформы для сайта focus.ua, которая станет новаторской для украинского медиа-рынка с точки зрения дизайна и функциональных возможностей.

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