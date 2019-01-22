Гриневич назвала три ключевые направления образовательной реформы

Лилия Гриневич на Всемирном образовательном форуме в Лондоне заявила, что поддержка и обучение учителей – основной элемент любой образовательной реформы. Так как, педагоги – это ключ к любой образовательной реформе независимо от страны и других обстоятельств.

Об этом рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на Мировом образовательном форуме в рамках панели «Эмоционально-социальная адаптация детей через школу» сегодня, 22 января 2019 года, в Лондоне, пишет пресс-служба ведомства.

По ее словам, с 2019 года начнут действовать новые инструменты поощрения педагогов – сертификация и механизм «деньги ходят за учителем» на повышение квалификации, что откроет большие возможности для самореализации.

«В прошлом году мы отмечали 100-летие со дня рождения всемирно известного украинского педагога Василия Сухомлинского, которого знают, в частности, за созданным им концептом «Школа радости». Более полувека назад он сказал: «В наших школах не должно быть несчастных детей, душу которых угнетает мысль, что они ни на что не способные. Успех в учении – единственный источник внутренних сил ребенка, которые порождают энергию для преодоления трудностей, желание учиться». Мы возрождаем эту идею в Новой украинской школе – идею о том, что процесс обучения является чем-то большим, чем просто предметное знание. Это социальное и эмоциональное обучение, которое должно быть в основе школьного образования», – пояснила Лилия Гриневич.

Она добавила, что есть три ключевые направления реформы – обновление содержания образования и стандартов, поддержка и обучение учителей и создание нового образовательного пространства.

«Однако в конечном итоге все эти три элемента сходятся на учителе, и именно от него зависит как успех реформы в целом, так и успех каждого отдельного ребенка. Наша задача – помочь учителю выполнить нормы утвержденного стандарта, дать знания методик, а также поддержку – финансовую и через образовательное пространство, которое помогает реализовать новые амбициозные образовательные стандарты», – отметила Министр.

Лилия Гриневич подчеркнула, что накануне старта реформы Украина имела чрезвычайно серьезные показания ее необходимости. В частности, были данные, что в период обучения в школе у детей на 40% возрастает заболеваемость системы пищеварения, на 70% – нервной системы и на 30% – сердечно-сосудистой системы.

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