Гордон: Главная проблема Украины – отсутствие национальной элиты

Художники очень часто выезжали из Украины искать лучшей доли, поскольку «страна их не любила». Они очень часто зависят от государства. Таким образом, украинскую национальную элиту сначала эксплуатировала Польша, а потом Россия.
Об этом в эфире интеллектуально-политического ток-шоу «Игра в классику» с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK говорил журналист Дмитрий Гордон.
Он сказал, что верит в людей, которые остаются в меньшинстве, но творят историю благодаря своим поступкам и мировоззрению.
«Например, Евгений Евтушенко во время встречи Никиты Хрущева с интеллигенцией в 60-тых годах прошлого века. Хрущев любил такие встречи. На его загородную дачу приезжало много писателей, художников, скульпторов. Однажды Хрущев в гневе говорит: «Товарищ неизвестный, если вы так не любите советскую власть, мы выдадим вам паспорт, и езжайте на все четыре стороны», – рассказывает журналист.
По его словам, Евгений Евтушенко возразил секретарю ЦК КПСС, заступившись за неизвестного фронтовика. Мол, тот воевал за Советский Союз и носит в теле более 40 фашистских осколков.
«Евтушенко сказал: «Если он не прав, вы ему об этом скажите, а он поймет и учтет». Разгневанный Хрущев стукнул кулаком по столу и сказал, что горбатого могила исправит. В ответ Евгений Евтушенко тоже хлопнув по столу, сказал, что прошли те времена, когда людей исправляли могилами», – говорит Дмитрий Гордон.
Он подчеркнул, что когда художники, которые собрались на встречу с секретарем ЦК КПСС, начали выкрикивать «Позор!», сам Хрущев, обведя всех присутствующих суровым взглядом, медленно зааплодировал.
«Евтушенко мне сказал, что увидел в тот момент в глазах Никиты Хрущева, будто, он понимал, что с ним будет, если его свергнут. Именно такие люди делают историю», – подчеркнул телеведущий.
Кроме того он рассказал о своих суббоних телефонных разговорах с Виталием Коротичем, назвав того «одним из отцов перестройки и гласности в Советском Союзе».
«Виталий Алексеевич мне сказал: главная проблема Украины – и той, в которой он был (советской – ред.), и сегодняшней – это отсутствие национальной элиты. Украинскую национальную элиту сначала эксплуатировала Польша, а потом Россия. Лучшие в те времена выезжали сначала в Варшаву, а потом – в Москву», – отметил Гордон.
Он выразил убеждение, что художники выезжали с Украины искать лучшей доли, поскольку «страна их не любила». Мол, художники очень часто зависят от государства.
«Я не поехал, поскольку мне безразлично, любит ли меня страна. Я создал островок, где «выживаю» вместе с семьей, друзьями и их семьями. Я не завишу от страны, но есть люди которые от нее зависят. Иван Марчук не зависит от страны, поскольку рисует картины, которые покупают за огромные деньги. Такой элиты очень мало – это не критическая масса», – подытожил журналист.
Напомним, Дмитрий Гордон ранее заявлял, что накануне выборов в СМИ откроется «вся правда о майдане».