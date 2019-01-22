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вторник, 22 января, 2019, 22:22 Курьезы
Евросоюз снял санкции с покойного Кобзона

Совет Европейского Союза утвердил решение о посмертном исключении экс-депутата Госдумы, певца Иосифа Кобзона из санкционного списка, введенного за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, передает «Европейская правда».

«Фамилия упомянутого лица удаляется из перечня», – говорится в сообщении.

Напомним, ЕС ввел санкции против Кобзона в 2015 году.

Кобзон тогда заявил, что рад оказаться в санкционном списке Евросоюза. 30 августа 2018 года он умер после затяжной болезни.
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ЕСсанкцииИосиф Кобзон
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