Европейская компания ArianeGroup планирует отправить миссию на Луну

Европейская компания ArianeGroup рассматривает возможность к 2025 году отправить на Луну научную миссию.

Об этом сообщает Associated Press.

Парижская компания заявила в понедельник, что подписала однолетний контракт с Европейским космическим агентством по изучению возможности подготовки миссии с целью добычи реголита.

О своем решении компания объявила практически через полсотни лет после того, как Нил Армстронг ступил на поверхность спутника Земли.

Компания говорит, что «реголит – это руда, из которой можно добывать воду и кислород, что позволяет сделать возможным независимое присутствие человека на Луне, способность производить топливо, необходимое для более дальних исследовательских миссий».

При этом ArianeGroup утверждает, что возможная миссия не будет включать отправку людей на Луну.

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