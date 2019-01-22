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вторник, 22 января, 2019, 12:39 Спорт
Евгений Коноплянка вернулся к тренировкам с «Шальке-04»

Украинский полузащитник футбольного клуба Бундеслиги «Шальке-04» Евгений Коноплянка вернулся к тренировкам с немецкой командой.

«Шальке-04» в Twitter выложил видеоролик, на котором Коноплянка занимается с другими футболистами команды.

Украинец из-за простуды не смог сыграть в первом официальном матче клуба из Гельзенкирхена в новом году против «Вольфсбурга» (2:1).

Напомним, «Шальке-04» выставил Коноплянку на трансфер. Активный интерес к Коноплянке обнаружил турецкий «Бешикташ», который предлагает украинцу зарплату в 3,2 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл за «Шальке» 14 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
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