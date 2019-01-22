«Древний» шотландский каменный круг на самом деле построен в 1990-х годах

Каменный круг, которому, как считалось, тысячи лет, оказался гораздо более современным: его построили в 1990-х годах.

Про каменный круг в приходе Leochel-Cushnie, Абердиншир, Шотландия, сообщили фермеры, владеющие землей, на которой он находится. Это каменный круг оказался весьма необычным из-за своего маленького диаметра и относительно небольших камней, которые его формируют, – информирует издание The Guardian.

Историческое пространство Шотландии и археологическая служба Абердинширу восприняли его за аутентичное открытия и проводили свои исследования, пока не связались с бывшим владельцем фермы, который рассказал, что построил его внутри 1990-х годов.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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