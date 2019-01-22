Для добровольцев усовершенствуют механизм предоставления статуса УБД

Командующий ОС Сергей Наев и министр по делам ветеранов Ирина Фриз во время встречи в Краматорске договорились усовершенствовать механизм предоставления статуса участника боевых действий для добровольцев.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

«Стороны уделили особое внимание совершенствованию решения механизма предоставления статуса Участника боевых действий членам добровольческих батальонов и более эффективной медико-психологической реабилитации участников АТО и ООС», – говорится в сообщении.

В частности, Наев предложил во время рассмотрения вопроса о предоставлении УБД использовать показания военнослужащих об участниках добровольческих батальонов, которые не вступили в ряды Вооруженных сил Украины или других военных формирований.

«Добровольцы, рискуя собственной жизнью и здоровьем, защищали нашу страну, следовательно, мы должны всячески их поддерживать и содействовать в решении данного вопроса», – цитирует Наєва пресс-служба штаба.

Наев и Фриз также договорились в дальнейшем уделять повышенное внимание медико-психологической реабилитации участников АТО и ООС, в частности, благодаря увеличению количества медицинских учреждений и организаций для оказания необходимых услуг и оптимизации работы уже действующих. Планируется также увеличить квоты в медучреждениях для реабилитации участников боевых действий, сообщают в штабе ООС.

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