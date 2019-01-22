300 метров вниз: в Китае нашли самый глубокий природный колодец в мире

Китайские исследователи выяснили, что расположенная в городе Саньша голубая дыра – самая глубокая из известных на сегодняшний день.

О измерение естественного колодца заявили в Государственном центре океанического прогнозирования окружающей среды КНР, пишет naked-science.

Глубина этой голубой дыры составляет 300 метров, что на сто метров больше предыдущего рекордсмена – дыры Дина на Багамах.

Глубоководная пещера, названная Юн'ле, имеет на поверхности диаметр до 130 метров: при погружении она сужается до 36 метров. Почти вертикальная тектоническая воронка не имеет подземного сообщения с Южно-Китайским морем. Несмотря на это, в ней обитает более 20 видов различных живых существ.

Голубыми дырами называют воронки, заполненные водой, которые сформировались за эрозии горной породы. По мнению китайских ученых, Юн'ле представляет большую научную ценность. Сейчас власти страны прилагают большие усилия для сохранения этой уникальной экосистемы.

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