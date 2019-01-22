2019 год Украина начала на самой высокой позиции в рейтинге ФИФА за последние четыре года

2019 год сборная Украины по футболу встретила на 28-й позиции в рейтинге ФИФА, что является седьмым результатом за всю историю нашей национальной команды.

За последние четыре года это – самое высокое место, которое занимала сборная Украины в рейтинге ФИФА по состоянию на конец декабря – начало января, информирует официальный сайт ФФУ.

Семь раз подряд мы начинаем новый год в ТОП-50 лучших команд мира. Рекордный результат по итогам года был зафиксирован в 2006 году, когда сборная Украины под руководством Олега Блохина оказалась на 13-й строчке реестра. А в ежемесячном рейтинге Украина в свое время даже была на 11-й позиции (с февраля по май 2007 года).

Добавим, что свой следующий рейтинг ФИФА обнародует 7 февраля 2019 года.

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