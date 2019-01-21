В центре Киева полиция накрыла два борделя

Оперативники разоблачили деятельность борделей в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба полиция Киева.

Интимный бизнес на улицах Большой Васильковской и Крещатике наладила 32-летняя злоумышленница. Полиция установила, что в двух арендованных квартирах «работали» 12 женщин.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

«Во время проведения процессуального действия мы задержали организатора и участников во время предоставления сексуальных услуг клиентам. Мы установили, что притон обустроила 32-летняя жительница Полтавы. Сутенерша действовала по схеме: арендовала квартиру в центре столицы и завербовала двенадцать девушек, которые согласились оказывать сексуальные услуги за деньги», – рассказал в.и.о. начальника сектора управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк.

В результате обысков правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские и телефонные карты, а также компьютерную технику.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Установлено, что проститутки отдавали половину от заработанных денег организаторше, а остальное забирали себе.

Правоохранители отмечают, что во время процессуального действия в борделе находилась одна девушка, которая оказывала сексуальные услуги за вознаграждение.

В отношении нее сотрудники полиции составили протокол за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 181-1 (Занятие проституцией) кодекса Украины об административных правонарушениях.

По данному факту следственный отдел Голосеевского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса.

«Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение остальных женщин, которые работали в борделе», – добавил Алексей Гаврилюк.

За совершение уголовного правонарушения организатору грозит до семи лет лишения свободы.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.