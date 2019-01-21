В Киеве открыли мемориальный барельеф Петлюре

В Киеве открыли мемориальный барельеф председателю Директории Украинской народной республики, главному атаману Войск и флота УНР Симону Петлюре.
Барельеф размещен по адресу вул. Симона Петлюры, 2/4 на углу с бульваром Тараса Шевченко.
Барельеф представляет собой прямоугольник с объемным изображением бюста Петлюры, трезубцем и надписью: «Эта улица носит имя Главного атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симона Петлюры».
В Киеве на одноименной улице открыли мемориальный #барельеф председателю Директории #УНР Симону Петлюре #Петлюра #СимонПетлюра pic.twitter.com/eh2LxifBTF— Iegor Shumikhin (@Zjoma) 21 января 2019 г.
Автором барельефа стал скульптор Василий Маркуш.
Напомним, 16 января отмечали 100-летие со дня избрания его атаманом, что изменило ход украинской истории. ИA ZIK предлагает узнать малоизвестные факты из биографии известного украинца.