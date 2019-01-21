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понедельник, 21 января, 2019, 15:40 Киев
В Киеве открыли мемориальный барельеф Петлюре

В Киеве открыли мемориальный барельеф председателю Директории Украинской народной республики, главному атаману Войск и флота УНР Симону Петлюре.

Барельеф размещен по адресу вул. Симона Петлюры, 2/4 на углу с бульваром Тараса Шевченко.

Барельеф представляет собой прямоугольник с объемным изображением бюста Петлюры, трезубцем и надписью: «Эта улица носит имя Главного атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симона Петлюры».

 

Автором барельефа стал скульптор Василий Маркуш.

Напомним, 16 января отмечали 100-летие со дня избрания его атаманом, что изменило ход украинской истории. ИA ZIK предлагает узнать малоизвестные факты из биографии известного украинца.
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КиевСимон Петлюрановости Украины
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2019-01-21 16:58 :36