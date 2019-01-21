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понедельник, 21 января, 2019, 16:18 Общество
В Чернигове дезинфицируют троллейбусы, чтобы снизить риски заражения людей

Из-за высокого уровеня заболеваемости гриппом и ОРВИ коммунальное предприятие «Черниговское троллейбусное управление» решило дезинфицировать свой транспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

«В период повышенной заболеваемости гриппом черниговские троллейбусы дезинфицируют специальным раствором. Это стало новшеством, в прошлые годы такого не делали», – говорится в сообщении.

Дезинфекция троллейбусов введена по инициативе руководства Черниговского троллейбусного управления. Это сделано ввиду того, что общественный транспорт – место скопления людей на небольшой, непроветриваемой зимой площади, а следовательно, место риска заражения ОРВИ.

Дезинфекцию троллейбусов и автобусов ЧТУ проводят каждые два дня. Обработку транспорта проводят специалисты с соответствующими навыками и специальным оборудованием. Продлится это до окончания периода всплеска заболеваемости.

 
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ГрипптранспортЧерниговтроллейбусыновости Украины
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