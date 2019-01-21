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понедельник, 21 января, 2019, 23:23 Общество
Супруги Трамп попали в номинанты «Золотой малины»

Антипремия «Золотая малина» за сомнительные достижения в кинематографе за 2018 год объявила номинантов 39 церемонии.

Победителей объявят 23 февраля– за день до 91 церемонии вручения «Оскара», сообщает Укринформ.

В частности, худшим фильмом могут стать «Кодекс Готти», «Холмс и Ватсон» - «Игрушки для взрослых», «Винчестер. Дом построенный привидениями» и «Робин Гуд».

Среди претендентов на худшего режиссера – Джеймс Фоули («Пятьдтсят оттенков свободы»), Итан Коэн («Холмс и Ватсон»), Брайан Генсон («Игрушки для взрослых»), Кевин Коннолли («Кодекс Готти») и братья Спириг («Винчестер: дом, построенный привидениями»).

В то же время в номинанты на худшего актера попал президиумат США Штатов Америки Дональд Трамп, причем за роли сразу в двух фильмах: документальной ленте «Смерть нации» и картине «Фаренгейт 11/9». Его соперниками станут Брюс Уиллис–(«Жажда смерти»). Джонни Депп (мультфильм «Шерлок Гномс»), Уилл Ферелл » «Холмс и Ватсон») и Джон Траволта («Кодекс Готти»).

Худшей актрисой могут стать Дженифер Гарнер за роль в боевике «Мята», Аманда Сейфрид за роль в фильме «Клаппер». Эмбер Герд за фильм «Лондонские поля», Геен Миррен за фильм «Винчестер: дом, построенный привидениями», а Мелиссу Маккарти в этой категории номинирован сразу за два фильма – «Игрушки для взрослых» и «Душа ко»панит».
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Дональд Трампновости УкраиныЗолотая малина
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