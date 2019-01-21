Стали известны вероятные причины пожара в Керченском проливе

Моряки на танкере в Черном море могли нарушить технику безопасности во время передачи топлива на другое судно, в результате чего произошел пожар.

Об этом российскому «Интерфаксу» сообщил источник в службах морского поиска и спасения.

«Предварительно, взрыв прогремел во время передачи топлива с танкера на другое судно. Основная версия – нарушение техники безопасности», – сказал источник.

В то же время директор «Крымских морских портов» на оккупированном полуострове Алексей Волков утверждает, что этот пожар не повлиял на движение по Керчь-Еникальскому каналу, где и случился этот инцидент.

«У нас все хорошо, ситуация произошла за пределами 12-мильной зоны в Черном море, вне юрисдикции РФ. Это не может повлиять на судоходство, работаем в обычном режиме», – сказал он.

Напомним: В Керченском проливе произошел пожар на борту двух кораблей, плывших под флагом Танзании. Там находились граждане Индии и Турции. Есть погибшие.

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