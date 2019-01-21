Сергей Макаревич выиграл «серебро» на этапе КМ-2019 по стрельбе из лука во Франции

Украинский лучник Сергей Макаревич стал серебряным призером этапа Кубка мира 2019 года, который состоялся во французском Ниме.

Как сообщает xsport.ua по ходу турнира Макаревич, который был посеян под 28-м номером, прошел обладателя трех медалей Олимпийских игр и пятикратного победителя финалов Кубка мира американца Брэйди Эллисона и победил голландца Джонаха Вилтагена.

В полуфинале украинец оказался единственным лучником не из Южной Кореи и победил первого сеяного Хана Жаеопа в пяти сетах– 7:3 (30:30, 30:30, 29:28, 30:30, 30:29). Заметим, что в четырех сетах из пяти Макаревич выбивал 30 очков из 30.

В финале украинец встретился с чемпионом Олимпийских игр в команде и чемпионом мира в личном зачете Ли Сюньюня и уступил в четырех сетах– 2:6 (30:30, 29:30, 30:30, 28:29).

В итоге, Сергей Макаревич завоевал свою первую в карьере медаль Кубка мира – «серебро», тогда как для Ли Сюньюня «золото» во Франции стало уже десятым на таком уровне.

Добавим, что следующий этап Кубка мира-2019 пройдет в Лас-Вегасе (США) 8-9 февраля.

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