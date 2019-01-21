Россия и Еврокомиссия начали консультации перед трехсторонней встречей по газу

Россия и Европейская комиссия приступили к консультациям перед трехсторонней встречей, на которой будут обсуждаться перспективы транзита российского газа через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росЗМІ.

Сообщается, что Россия и Еврокомиссия планируют обсудить отсоединения прибалтийских стран от энергосистем России и Белоруссии (БРЭЛЛ, объединяет энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы).

Напомним, в Брюсселе сегодня, 21 января, состоятся трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и Европейским Союзом.

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