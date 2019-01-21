понедельник, 21 января, 2019, 15:46 Политика
Россия и Еврокомиссия начали консультации перед трехсторонней встречей по газу
Россия и Европейская комиссия приступили к консультациям перед трехсторонней встречей, на которой будут обсуждаться перспективы транзита российского газа через Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росЗМІ.
Сообщается, что Россия и Еврокомиссия планируют обсудить отсоединения прибалтийских стран от энергосистем России и Белоруссии (БРЭЛЛ, объединяет энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы).
Напомним, в Брюсселе сегодня, 21 января, состоятся трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и Европейским Союзом.
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