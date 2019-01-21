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понедельник, 21 января, 2019, 16:36 Мир
Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter

Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter, которые не предоставили сведений о том, как они планируют хранить персональные данные россиян.

Об этом пишет «Медуза».

По словам представителей ведомства, американские компании направили «формальные ответы» на запросы российского ведомства, не содержащие «конкретики ни о фактическом выполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках выполнения данных норм в будущем».

Какое административное производство начинает Роскомнадзор, в ведомстве не пояснили. В кодексе об административных правонарушениях явно не прописана ответственность за нарушение правил хранения персональных данных. Ранее ведомство сообщало, что тем, кто не рассказал о хранении персональных данных, грозит ответственность по статье о непредоставлении информации в госорганы (штраф 3-5 тысяч рублей).
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2019-01-21 16:58 :15