Пинчук заплатил за отчет для Януковича о «справедливом суде» над Тимошенко

Олигарх Виктор Пинчук заплатил за отчет американской юридической компании Skadden, которая в 2012 году назвала неполитическим уголовное преследование экс-премьера Юлии Тимошенко во время президентства Виктора Януковича.

Об этом говорится в документе Министерства юстиции США, которое обнародовало Financial Times, – сообщает «Украинская правда».

В 2012 году Украина заказала в компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom отчет относительно дела против Тимошенко. Американцы тогда якобы не нашли доказательств политической мотивации.

В январе 2019 года Минюст США сообщил, что Skadden согласилось зарегистрироваться иностранным агентом за работу на Украину и выплатить свыше 4,6 миллионов долларов, полученных за свою деятельность.

В США отметили, что Минюст Украины, по соглашению с американским юристами, заплатил им лишь 95 тысяч гривень или примерно 12 тысяч долларов.

В то же время, большую часть заплатил «украинский бизнесмен», имя которого не было названо.

Эти средства переводились через кипрский офшор, контролируемый политтехнологом Полом Манафортом, сотрудничавшим с Януковичем.

«Подразумевалось, что работа фирмы в значительной степени финансировалась Виктором Пинчуком», – указано в документе, который обнародовали журналисты.

В общем Skadden получил 4 657 568,91 долларов за свою работу.

При этом, фирме было известно, что украинская власть планировала использовать отчет для влияния на политику США и общественное мнение в отношении Украины. В частности, представитель фирмы договаривался с журналистом относительно публикации отчета.

По американским законам, для такой работы Skadden должна была зарегистрироваться как иностранный агент. На тот момент юристы не стали этого делать, заявив, что не работают на Украину.

Позже выяснилось, что фирма предоставила поддельные документы и ложную и обманчивую информацию.

Напомним, Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует вероятное вмешательство в американские выборы в 2016 году.

Среди прочего, следствие изучает связи пророссийских украинцев с Полом Манафортом в контексте возможной координации действий Кремля в кампании Трампа.

Кроме того, суд должен вынести приговор Манафорту в рамках другого судебного процесса, где его обвиняют в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Судья США назначил дату приговора на 8 февраля 2019 года.

В августе 2018 года жюри присяжных признало Манафорта виновным в 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банковского законодательства и сокрытие счетов в иностранных банках.

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