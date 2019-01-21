Президентская социология: Во второй тур выходят Тимошенко и Порошенко, Зеленский даже не в тройке

По данным исследования Центра социального инжиниринга «РАНД», во второй тур президентских выборов выходят лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и действующий Президент Украины Петр Порошенко с рейтингами 11,3 и 9,7%. В то время, как шоумен Владимир Зеленский не занимает даже третью позицию – он оказался на четвертом месте, уступив главе «Оппозиционной платформы – За життя» Юрию Бойко.

Об этом во время пресс-конференции «Социальные и электоральные ожидания украинцев от выборов-2019» заявил эксперт-социолог, руководитель сектора исследований «РЭНД» Сергей Демьянов.

Он подчеркнул: согласно социологии, которую Центр проводил 8-19 января, наибольшие шансы попасть во второй тур президентских выборов получила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с поддержкой в 11,3% и действующий Президент Петр Порошенко, за которого бы проголосовало 9,7% опрошенных. Тройку замыкает лидер «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко. Ему бы отдали голоса 8,1% респондентов.

В то время, как Владимир Зеленский, которому многие предрекали выход во второй тур, оказался лишь на четвертом месте. Его рейтинг -6,5%. Далее идут Олег Ляшко, Анатолий Гриценко и Сергей Каплин.

Читайте также: Зеленский извинился перед Порошенко за новогоднее обращение

«Интересно, что не определились еще около 20% избирателей. Это тот электорат, за который будет идти борьба или уже началась», – подчеркнул Демьянов.

Что же касается второго тура, то если туда выйдут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, у них примерно одинаковые рейтинги – Тимошенко поддерживает 17,9% респондентов, а Порошенко -17,3%.

«Разрыва почти нет. Это в пределах статистической погрешности», – отметил Демьянов.

В то же время, политолог, директор агентства TRIBUNE Communications Сергей Годный, комментируя рейтинги Зеленского, отметил: конечно, электоральный запрос в нем есть, однако не настолько большой, чтобы общество однозначно восприняло такого кандидата.

«У него нет четкой программы. Кроме того, недавний скандал вокруг журналистского расследования тоже имел, и я убежден, что еще будет иметь, соответствующие электоральные последствия для молодого политика, как он себя заявил. Другими словами, можно сказать, что общество поняло: «Слуга народа» не совсем слуга народа. Скорее всего, это слуга какой-то определенной персоны, бизнесмена или финансово-промышленной группы», – подчеркнул Сергей Годный.

К тому же, по мнению, эксперта, предвыборная кампания Зеленского имеет больше признаков парламентской, чем президентской.

Как сообщалось ранее, журналисты программы «Схемы» в своем расследовании выяснили, что шоумен Владимир Зеленский, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, имеет бизнес в России, несмотря на заверения о его закрытии еще в 2014 году.

Читайте также: Вакарчук назвал имя нового президента Украины, – Bloomberg

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.