Павел Розенко: Финансирования на выплату субсидий хватит

В Государственном бюджете Украины предусмотрен достаточный объем финансирования, которого хватит на выплату субсидий.

Об этом журналистам сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в понедельник, сообщает «Укринформ».

«Объем финансирования, зафиксированный в Государственном бюджете, он, в принципе, людей не должен беспокоить. Все люди, нуждающиеся в субсидиях, их получат. Все остальное, в частности вопрос финансирования, это вопрос внутренне-государственного механизма. Реформированная система субсидий уже работает 3,5 года. То есть проблем с финансированием систем субсидии не будет. Все будет делаться вовремя, поэтому финансирование, необходимое для системы субсидий в Государственном бюджете Украины на 2019 предусмотрено в полном объеме и нам его хватит», – пояснил Розенко.

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