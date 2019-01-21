Ответственный за охрану концерта, на котором убили мэра Гданьска, лгал полиции

Польская прокуратура задержала начальника охраны концерта, во время которого был смертельно ранен мэр Гданьска Павел Адамович. Задержанному предъявлены три обвинения.

Об этом сообщает Onet.pl.

Гданьска прокуратура сообщила, что задержанный Дариуш С. ввел в заблуждение полицию, заявляя, что убийца мэра Гданьска пробрался на сцену, используя бейдж СМИ.

«Дариушу С. предъявят два обвинения в предоставлении ложных показаний и еще одно обвинение в подстрекательстве к даче ложных показаний», – заявила представитель прокуратуры Гражина Вавринюк.

По данным прокуратуры, Дариуш С. предоставил полиции бейдж, который якобы использовал задержанный за убийство мэра Гданьска Стефан В. После этого Дариуш С. убедил одного из своих коллег дать ложные показания относительно бейджа. Следствие установило, что Стефан В. не использовал бейдж СМИ, а Дариуш С. совершил такие действия, чтобы скрыть свою служебную халатность во время обеспечения охраны концерта 13 января.

Напомним, вечером 13 января, в Польше совершили нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича. Нападение на политика произошло во время традиционного праздничного концерта Большого оркестра Рождественской помощи. Врачам не удалось спасти жизнь Павла Адамовича. На его похороны пришли тысячи поляков. Полиция задержала нападавшего – он проведет в следственном изоляторе три месяца.

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