Неретин: Сейчас Госкино запрещает фильмы из РФ постепенно, а не так как раньше – «пачками»

В 2015 году был принят закон, действие которого распространилась и на сферу кино. В том же году было запрещено более двухсот кинолент из РФ. С каждым годом количество запретов уменьшается и уже в 2018 году эта цифра составила 139 фильмов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил первый заместитель председателя Госкино Сергей Неретин.

«С 2015 года российские фильмы мы запрещали «пачками». А сейчас подобные запреты работают по остаточному принципу. Поэтому в 2018 году в Украине запретили 139 кинолент. И, возможно, что в 2019 году будет еще меньше лент, которые мы запретим», – сказал Неретин.

Но, по его словам, стоит учитывать и то, что украинские спецслужбы постоянно вводят новые запреты в отношении конкретных российских актеров. Соответственно, цифра относительно запретов фильмов тоже от этого может зависеть.

«Сейчас пополняется список актеров, которым запрещен въезд в Украину из РФ. Поэтому перечень запрещенных фильмов может варьироваться. Именно за этот отбор отвечает Минкультуры и Служба безопасности Украины. Поэтому и Госкино действует только согласно закону, который был принят в 2015 году, и принимает во внимание лишь их выводы», – отметил он.

Также первый заместитель председателя Госкино рассказал, что главной причиной того, почему в прошлом году были запрещены 139 сериалов и фильмов, стал как раз перечень лиц, которые составляют угрозу нацбезопасности Украины. Что же касается экспертной комиссии при Госкино, то она имеет право рассматривать отдельные ленты, но, в основном, опираясь на выводы украинских спецслужб.

«Есть отдельные ленты, которые анализирует наша экспертная комиссия, но их значительно меньше, чем тех, которые автоматически запрещаются согласно закону. Ведь именно спецслужбы просматривают и анализируют кинофильмы на предмет присутствия в них пропаганды ФСБ или органов безопасности РФ», – заявил Неретин.

Напомним, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил о том, что в 2018 году в Украине запретили демонстрировать 139 фильмов и сериалов. Среди них есть современные русские сериалы «Штрафбат», «Баллада о бомбере», «Последний бой майора Пугачева», «Агент особого назначения 3», «Заходи – не бойся, выходи – не плачь».

В список попали также полнометражные ленты «Легенда № 17» о советском хоккеисте Валерия Харламове, «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова, «Любовь в большом городе 2», «Европейский конвой» и другие.

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