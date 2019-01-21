На Донбассе активизировалась российская ФСБ, – разведка

С начала января 2019 года на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей активизировала свою деятельность ФСБ РФ.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны украины Максим Праута, передает пресс-центр ведомства.

«С начала января констатируется активизация российской ФСБ на не подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей», – рассказал Праута.

Он отметил, что на приграничных участках боевики усилили пропускной режим для предотвращения оттока мобилизационных ресурсов, проверяют документы и сверяют с базами данных.

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