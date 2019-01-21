Минобразования просит Авакова взять под личный контроль дело избиения учителя родителем ученика

Министерство образования и науки осудило проявление насилия, который произошел в киевском лицее №157, когда из родителей жестоко избил учителя физкультуры. В связи с этим МОН обратилось с письмом к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы он взял расследование этого дела под личный контроль.

«Этой ситуации нет оправдания, и нападающий, которого уже задержала полиция, должен понести справедливое наказание. Поэтому мы просим руководство МВД взять дело и его расследование под личный контроль. Пострадавший учитель в больнице, ему причинены серьезные повреждения. Но не менее ужасно то, что это произошло на глазах у детей, которые также подверглись тяжелой психологической травме. Поэтому мы призываем педагогический коллектив, психологов и родительскую общественность лицея объединиться, вместе позаботиться о детях и обсудить, как избежать подобных ситуаций в будущем», – цитирует в.и.о. министра образования и науки Павла Хобзея пресс-служба ведомства.

В письме, которым МОН обратилось к министру внутренних дел, говорится о том, что безопасность всех участников учебного процесса – учителей, родителей и школьников – является обязательной предпосылкой успешного получения образования.

«Школа – один из основных фундаментов нашего государства, потому ни при каких обстоятельствах мы не можем допустить, чтобы на ее территории, с учителями, которые являются сердцем школьного образования, на глазах у детей, которым мы должны передать ценности взаимоуважения и цивилизованного сосуществования, учинено насилие и издевательство», – отмечается в письме.

МОН также отмечает, что «наказание виновного и решительное осуждение со стороны государства подобных насильственных действий является необходимым для защиты и развития как украинского учительства, так и школьников, которые в будущем будут строить нашу страну».

Напомним, между отцом ученика лицея и педагогом произошел конфликт. В результате работник учебного заведения получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу.

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