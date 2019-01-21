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понедельник, 21 января, 2019, 16:45 Киев
Кличко на форуме в Давосе выступит во время дискуссии «Smart Financing for Smart Cities»

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в швейцарском Давосе 22-25 января.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

Основными темами встречи, которая соберет около 3 тысяч участников со всего мира, станут: мировая экономика и геополитика, климатический кризис, четвертая волна глобализации, психическое здоровье современного мира, Brexit и другие.

Виталий Кличко выступит во время дискуссии «Smart Financing for Smart Cities», посвященной расширению сотрудничества между «умными» городами и использованию альтернативных финансовых инструментов.

Также мэр Киева вместе с братом Владимиром примет участие в панельной дискуссии на тему: «Smart City. Smart Sport «в формате Ukrainian House Davos.

Кроме того, Кличко выступит на ланче, который традиционно организует американское издание «The Washington Post», и который соберет в этом году самых влиятельных американских и мировых политиков и крупнейших игроков мирового бизнеса.

Как сообщалось, ранее Виталий Кличко отмечал, что три года развития smart-инфраструктуры столицы принесли немало достижений и позитивно повлияли на качество жизни киевлян.

 
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КиевВсемирный экономический форумВиталий Кличко
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