Кличко на форуме в Давосе выступит во время дискуссии «Smart Financing for Smart Cities»

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в швейцарском Давосе 22-25 января.
Об этом сообщает пресс-служба политика.
Основными темами встречи, которая соберет около 3 тысяч участников со всего мира, станут: мировая экономика и геополитика, климатический кризис, четвертая волна глобализации, психическое здоровье современного мира, Brexit и другие.
Виталий Кличко выступит во время дискуссии «Smart Financing for Smart Cities», посвященной расширению сотрудничества между «умными» городами и использованию альтернативных финансовых инструментов.
Также мэр Киева вместе с братом Владимиром примет участие в панельной дискуссии на тему: «Smart City. Smart Sport «в формате Ukrainian House Davos.
Кроме того, Кличко выступит на ланче, который традиционно организует американское издание «The Washington Post», и который соберет в этом году самых влиятельных американских и мировых политиков и крупнейших игроков мирового бизнеса.
Как сообщалось, ранее Виталий Кличко отмечал, что три года развития smart-инфраструктуры столицы принесли немало достижений и позитивно повлияли на качество жизни киевлян.