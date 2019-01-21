Informnapalm подала показания военного РФ о начале вооруженной агрессии против Украины

Международное разведывательная сообщество Informnapalm в понедельник, 21 января, обнародовало показания военного 79-го ремонтно-восстановительного батальона Вооруженных сил Российской Федерации Александра Куща о начале вооруженной агрессии России на территории Украины. Отмечается, что Кущ Александр Михайлович 04.04.1993 г. р., родился в станице Старолеушковской (Павловский район, Краснодарский край). Сейчас живет в Краснодаре, – сообщает Тиждень.

Отмечается, что Кущ Александр Міхайлавіч 04.04.1993 г. н., родился в станице Старолеушковській (Павловский район, Краснодарский край). Сейчас живет в Краснодаре, – сообщает Тиждень.

В соцсети «Одноклассники» В. Кущ активно писал статусы о событиях в своей жизни, в частности о военной службе, которую проходил в 2013-2014 годах. в 76-м ремонтно-восстановительном батальоне (в/ч 23286, ППД батальона – Славянск-на-Кубани), который входит в состав 99-й бригады МТО (в/ч 72153, ППД бригады – н. Майкоп).

Вот статус о курсе молодого бойца в Славянске-на-Кубани:

Здесь в комментариях Александр говорит, что служит в рембате:

Приглашает друзей приехать к нему в Славянск-на-Кубани и называет адрес воинской части – улица Красная, 126:

По этому адресу действительно расположен 76-й РВБ:

23 февраля 2014 года Александр написал: «Украина, почему вам спокойно не живется...».

И уже через несколько дней, 28 февраля 2014, в комментариях видим диалог о танках, 76-й РВБ перебрасывает в Украину:

«Танки свозим из Анапы и Темрюка в Новороссийск))

– Что там танки закончились что ли

– На Украину

– Аааа, туда надо...»

15 марта 2014 года Александр пишет статус «На Украине:)» и в комментариях к статусу говорит, что доставили солдат в Украину паромом:

20 марта 2014 года подразделение 76-й РВБ в Симферополе:

В комментариях к статусу О. Кущ рассказывает друзьям, что находится оккупационное подразделение российских войск на авиабазе морской авиации в Гвардейском:

В середине мая Александр пишет, что вскоре возвращается в Славянск-на-Кубани:

В фотоальбоме военного есть фото медали от Министерства обороны России за участие в операции по захвату Крыма:

В Informnapalmi отмечают, что Министерство обороны РФ планирует вновь ввести ограничения на 5 лет для военнослужащих ВС РФ, в том числе уволенных в запас, на использование социальных сетей. С 2016 года это уже далеко не первая попытка как-то ограничить утечку информации, которая полностью опровергает заявления официальных лиц Кремля относительно участия российских военных в войне на Донбассе и скрыть конкретные данные подразделений и лиц, которые принимали участие в захвате Крыма.

Как сообщалось, Международное разведывательное сообщество Informnapalm в пятницу, 11 января, обнародовало список 200 самых дорогих контрактов Министерства Обороны Российской Федерации, которые могут помочь российским антикорупционерам найти следы оттока и отмывания бюджетных средств.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.