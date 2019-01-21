понедельник, 21 января, 2019, 23:11 Экономика
Гривна на межбанке находится на уровне почти 28 гривен за доллар
21 января котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,97 гривны за доллар.
Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США – 27,94 - 27,97 гривны;
Евро – 31,76 - 31,78 гривны;
Российский рубль – 0,4207 - 0,4214 гривны.
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