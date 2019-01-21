Франция вызывает «на ковер» посла Италии из-за заявления об Африке

В понедельник МИД Франции вызвало итальянского посла в связи комментариями заместителя председателя правительства Италии Луиджи Ди Майо, в которых тот обвинил Париж в продолжении колонизации Африки.
Об этом сообщает Reuters.
«Посол Тереза Кастальдо была вызвана в понедельник днем помощницей министра европейских дел Франции Натали Лоазо», – говорится в сообщении.
Заявление о том, что люди оставляют Африку, потому что европейские страны, в частности Франция, никогда не прекращали колонизировать ее, Ди Майо сделал выступая в субботу во время поездки в региона Абруццо.
«Если бы Франция не имела своих африканских колоний, а это то, как они должны называться, она была бы 15-й экономикой мира. Зато она входит в число первых. Именно из-за того, что она делает в Африке», – добавил итальянский чиновник.