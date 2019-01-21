Денисова просит комитет СЕ против пыток помочь политзаключенному Грибу

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обеспокоена грубым нарушением прав и свобод украинского политзаключенного Павла Гриба и просит президента Европейского комитета по предупреждению пыток Николая Гнатовского вмешаться в ситуацию.

Об этом она написала в Facebook.

«Обеспокоена грубым нарушением прав и свобод гражданина Украины Павла Гриба, который содержится в ростовском СИЗО. У 20-летнего Павла диагностирован ряд серьезных заболеваний, и он нуждается в срочной медицинской помощи», – написала Денисова.

Она добавила, что, со слов парня, к нему применялось физическое насилие. Сотрудники правоохранительных органов РФ избили его во время задержания, требовали признания вины. Издевательство над Павлом продолжалось также во время конвоирования в СИЗО Ростова-на-Дону.

«Обращаюсь к Николаю Гнатовскому, президенту Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, и прошу его вмешаться в ситуацию с украинским политзаключенным Павлом Грибом», – проинформировала Денисова.

Как известно, Павел Гриб обвиняется в якобы подстрекательстве к теракту знакомой жительницы Кубани. Подруга ключевого свидетеля Татьяны Ершовой ранее частично отказалась от своих показаний и заявила суду, что Гриб и Ершова не обсуждали планы теракта.

Гриб убежден в том, что в июне – августе 2017 года от имени Татьяны Ершовой с ним общались российские силовики. «Меня решили выманить <...>. С аккаунта Ершовой написали, что сотрудники ФСБ позволят ей выехать за границу после встречи со мной в Гомеле, от ее имени требовали мои фото. Это была оперативная легенда, как позже я понял. Я убежден, что настоящая Ершова не была на встрече в Гомеле и в суде. Все это делалось (силовиками), чтобы расправиться со мной, лишив свободы и медицинской помощи в СИЗО», – заявил подсудимый.

«Вину не признавал и не признаю никогда!» – резюмировал он.

На заседании 18 января присутствовали два представителя СМИ, включая корреспондента «Кавказского Узла», мать Павла Гриба, представитель генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону и один местный житель.

24-25 января 2019 года состоятся следующие судебные заседания. Павла отец Игорь Гриб накануне отметил, что сын «очень просит присутствовать на них украинских журналистов».

Как сообщалось, Павел Гриб пропал 24 августа 2017 года в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в социальных сетях.

В сентябре стало известно, что он находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Павла похитили работники ФСБ.

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