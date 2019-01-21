Александр Палий: Десять лет назад Тимошенко капитулировала без войны

Война, аннексия Крыма и капитуляция Януковича были обусловлены газовыми соглашениями Тимошенко, – политолог

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK заявил политолог Александр Палий.

Гость программы уверен, что у Тимошенко нет никаких шансов победить на выборах президента.

«Какие у нее рейтинги? 11-13%. Для победы нужно 51%. Такого рейтинга нет ни у кого», – отметил Александр Палий.

Политолог добавил, что накануне выборов есть определенная угроза, что к власти в Украине придет какой-то президент, который «сольнт» все достижения страны и капитулирует так же, как Тимошенко капитулировала 10 лет назад.

«Она капитулировала без войны, без военной угрозы. Но капитуляция была абсолютная и стопроцентная. В чем она проявлялась? В том, что годовая цена газа в 2012-м году у нас была 503 доллара за тысячу кубометров. В это время в Германии газ по 300 долларов за тысячу кубометров. Так было в течение следующих лет.

То есть нас хорошо нагрели на газовых соглашениях 2009-го года. Нагрели нас и тогда, когда заставили покупать 52 миллиарда кубометров газа, которые нам физически не были нужны. Которые Путин просто спихнул в момент экономического кризиса. Он не мог продать газ в Европу после кризиса, поэтому и спихнул Украине то, что нам не было нужно», – отметил политолог.

Александр Палий подчеркнул, что и война, и аннексия Крыма, и капитуляция Януковича были обусловлены газовыми соглашениями, которые «одна тетеньками с хихоньками-хахоньками подписала и слила страну».

Напомним, Россия и Европейская комиссия приступили к консультациям перед трехсторонней встречей, где будут обсуждаться перспективы транзита российского газа через Украину.

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