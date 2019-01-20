Звезда сериала «Игра престолов» призналась, что ей не разрешали мыть голову во время съемок

22-летняя Софи Тернер, сыгравшая в сериале «Игра престолов» (Game of Thrones) Сансу Старк, дала интервью журналу InStyle, в котором рассказала о съемках телесаги. По ее словам, во время работы над шоу продюсеры просили ее не мыть волосы.

Об этом сообщает newsyou.

Первые несколько сезонов мне разрешали мыть голову, так как моя героиня была представительницей аристократии. К пятому сезону меня начали просить не мыть голову, и это было отвратительно, – рассказала она и добавила, что некоторых из ее коллег-мужчин попросили о том же.

Потом у меня появился парик, и я стала мыть волосы, когда хочу. Но пару лет у меня были достаточно жирные волосы, а еще голова чесалась. Кроме того, на съемках были специальные машины, которые делали снег из бумаги. Он застревал в жирных волосах, и это было мерзко, – подчеркнула Тернер.

По ее словам, больше всего времени гримеры тратили на тех, кто использовал парики. Так, дольше всего «колдовали» над прической Эмилии Кларк.

У нее был лысый парик, потом обычный парик, а потом ей делали очень сложную прическу.

Актриса добавила, что с нетерпением ждет, когда заключительный сезон (а его премьера состоится 14 апреля) выйдет на экраны и поклонники увидят ее бьюти-трансформацию.

Так долго волосы Санса менялись от сезона к сезону в зависимости от того, кто совершал на нее воздействие. Первые несколько сезонов она была Северянка в Винтерфелле и, как и ее мать, носила простую косу. Потом, когда она отправилась в Королевскую Гавань, у нее была декадентская хала, прическа, похожая на ту, что носила королева. С Мизинцем она покрасила волосы в темный цвет и стала носить черную одежду. Затем она возвращается в Винтерфелл и снова делает простую косу, – завершила она.

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