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воскресенье, 20 января, 2019, 20:35 События
Завтра центр и юг Украины засыплет снегом

21 января в южных и центральных, днем – в восточных областях Украины ожидаются значительные осадки, налипание мокрого снега и гололед.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На дорогах местами гололедица.

20-21 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

«В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги», – предупредили синоптики.

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