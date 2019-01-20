Завтра центр и юг Украины засыплет снегом

21 января в южных и центральных, днем – в восточных областях Украины ожидаются значительные осадки, налипание мокрого снега и гололед.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На дорогах местами гололедица.

20-21 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

«В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги», – предупредили синоптики.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.