«Юнона» передала на Землю снимок двух ураганов на Юпитере

Станция «Юнона», которая на данный момент занимается изучением системы Юпитера, передала на Землю новые снимки газового гиганта.

Как говорится на сайте NASA, снимки были сделаны во время сближения с планетой 21 декабря, – сообщает dt.ua.

На представленном изображении можно заметить два больших урагана: известное Большое красное пятно и Овал ВА. Последний образовался из трех отдельных ураганов, которые слились в 2000 году. По мнению ученых, Большое красное пятно было образовано в результате аналогичного процесса несколько веков назад.

Изображение было составлено из трех снимков, которые были сделаны «Юноной», расстояние от аппарата до планеты составляло от 38,3 тысяч километров до 55,5 тысяч километров.

«Юнона» была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers. До «Юноны» на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но «Юнона» первой в истории будет делать облет планеты через ее полюса.

Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.

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