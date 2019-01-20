И.Геращенко: В Донецке будет аэропорт имени Героев Киборгов

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призвала поклониться сегодня памяти киборгов и работать дальше – для освобождения Донбасса и Крыма, для победы, восстановления территориальной целостности и суверенитета.

Она выразила уверенность, что в Донецке таки будет аэропорт – имени Героев Киборгов. Об этом вице-спикер написала на своей странице в Facebook.

«Когда осознаешь, кого убила Россия, каких прекрасных молодых людей, настоящих и патриотичных, сколько горя нанесено тысячам семей и стране – очень трудно прощать. Невозможно», – отметила народный депутат, упомянув при этом одного из павших киборгов – своего соседа.

«... Сегодня звон в мемориале погибших будет звучать 50 раз. Среди этих ударов будет и удар памяти Жени Яцыны. Я не знала его в жизни. Уже после его гибели в ДАП выяснилось, что мы были соседями, жили в соседних парадных, и видимо, пересекались когда-то во дворе. Парень из прекрасной семьи, выпускник престижного киевского вуза, житель столичного Печерска, полиглот, он получил повестку и пошел в армию. Не спрятался и не убежал...» – написала Геращенко.

Она призвала отдать дань киборгам и выразила уверенность, что после победы на Донбассе в Донецке восстановят аэропорт и присвоят ему имя – Героев Киборгов.

«Вспомним сегодня Киборгов. Это правильный день – написать о них, рассказать детям, поклониться их памяти, пожелать мужества и сил их родителям, которые теперь живут памятью. И работать дальше – для освобождения Донбасса и Крыма, победы, мира, но не ценой капитуляции и не на условиях Кремля. Мира – через победу и восстановление нашей территориальной целостности и суверенитета. В Донецке будет аэропорт имени Героев Киборгов. Будет», – подчеркнула Ирина Геращенко.

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