В Украине официально появился еще один кандидат в президенты

Социалистическая партия Украины выдвинула своего председателя Илью Киву кандидатом в президенты на очередных выборах 2019 года.

Соответствующее решение 20 января приняли делегаты съезда СПУ, который состоялся в Киеве, – передает УП.

Как заявил Кива во время выступления, «это важный шаг – мы возвращаемся в большую политику после 10 лет пребывания в забвении».

«1,5 года назад стояла задача поднять СПУ с колен и возродить. Первые шаги мы сделали, возрождены первичные организации... Мы стали участниками избирательного процесса.... Важно, чтобы присутствие партии сегодня было в большой политике», – заявил он.

По словам Кивы, участие в выборах президента – «первый этап, который СПУ ставит перед собой».

«Второй этап – парламентские выборы, мы должны представлять интересы народа в парламенте. Третий этап – возвращение к социнтерну и восстановление позиций в Европейской социалистической партии. Европейская семья ждет нас», – добавил глава СПУ.

Он добавил, что «первое, что мы должны брать у Европы – не марши ЛГБТ-сообществ, а социальную защищенность».

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