В Триполи во время столкновений погиб корреспондент Associated Press

Ливийский журналист Мухаммед бен Халифа погиб в субботу, освещая вооруженные столкновения, которые продолжаются уже третий день в городе Триполи. Репортер стал 15-й жертвой столкновений, которые идут на южной окраине Триполи в районе Каср Бен-Гашир, прилегающем к нефункционирующему длительное время международному аэропорту столицы.

Об этом пишет новостной портал Al Mutawasit, – сообщает Главком.

Как передает издание Afrigatenews, бен Халифа работал фотокорреспондентом на агентство Associated Press.

Днем ранее минздрав при правительстве национального согласия (УНЗ премьера Фаиза Сараджа) информировал о 14 убитых, среди которых трое мирных жителей и 10 бойцов вражеских вооруженных фракций. По данным ведомства, еще один погибший пока не опознан.

Ранения получили 60 человек, включая семерых гражданских, а из района боевых действий медикам удалось на этот момент эвакуировать 211 семей.

Столкновения вспыхнули в среду между бойцами подразделения так называемых Сил по защите Триполи, что подчиняются признанному мировым сообществом УНЗ и 7-й пехотной бригады, большинство бойцов которой являются выходцами из города Тархуна (60 км на юго-восток от столицы). Вслед за началом столкновений местные жители начали покидать свои дома, однако многие семьи оказались под перекрестным огнем и сейчас не в состоянии выйти из-под обстрела.

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