live
Aнонси
Олексій Цибко, екс-мер Сміли у програмі «Hard з Влащенко» 21.01.2019 о 20:00
Олексій Цибко, екс-мер Сміли у програмі «Hard з Влащенко» 21.01.2019 о 20:00
21 января, понедельник
Ігор Шевченко, юрист, кандидат в президенти у програмі Drozdov 22.01.19, о 20.00
Ігор Шевченко, юрист, кандидат в президенти у програмі Drozdov 22.01.19, о 20.00
22 января, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
22 января, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 20 января, 2019, 17:00 Мир
В Триполи во время столкновений погиб корреспондент Associated Press

Ливийский журналист Мухаммед бен Халифа погиб в субботу, освещая вооруженные столкновения, которые продолжаются уже третий день в городе Триполи. Репортер стал 15-й жертвой столкновений, которые идут на южной окраине Триполи в районе Каср Бен-Гашир, прилегающем к нефункционирующему длительное время международному аэропорту столицы.

Об этом пишет новостной портал Al Mutawasit, – сообщает Главком.

Ð£ Ð¢ÑÑÐ¿Ð¾Ð»Ñ Ð¿ÑÐ´ ÑÐ°Ñ Ð·ÑÑÐºÐ½ÐµÐ½Ñ Ð·Ð°Ð³Ð¸Ð½ÑÐ² ÐºÐ¾ÑÐµÑÐ¿Ð¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñ Associated Press

Как передает издание Afrigatenews, бен Халифа работал фотокорреспондентом на агентство Associated Press.

Днем ранее минздрав при правительстве национального согласия (УНЗ премьера Фаиза Сараджа) информировал о 14 убитых, среди которых трое мирных жителей и 10 бойцов вражеских вооруженных фракций. По данным ведомства, еще один погибший пока не опознан.

Ранения получили 60 человек, включая семерых гражданских, а из района боевых действий медикам удалось на этот момент эвакуировать 211 семей.

Столкновения вспыхнули в среду между бойцами подразделения так называемых Сил по защите Триполи, что подчиняются признанному мировым сообществом УНЗ и 7-й пехотной бригады, большинство бойцов которой являются выходцами из города Тархуна (60 км на юго-восток от столицы). Вслед за началом столкновений местные жители начали покидать свои дома, однако многие семьи оказались под перекрестным огнем и сейчас не в состоянии выйти из-под обстрела.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
гибельжурналистновости мираТриполи
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-20 19:04 :29